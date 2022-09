Jaguar, garanzia estesa a 5 anni per tutti i modelli

Più tranquillità per i clienti Jaguar, che dal primo settembre vedono aumentata la garanzia di tutti i modelli a 5 anni o 150.000 Km. Dal punto di vista economico, la novità avrà un effetto positivo sul ciclo di vita di ogni auto che potrà contare su una grande crescita del suo valore residuo.

Dal punto di vista tecnico, la nuova garanzia di 5 anni si applica su tutta la sua gamma Jaguar, compresa la I-Pace completamente elettrica e tutte le elettriche mild o ibride plug-in, e vale per 5 anni o per 150.000 km, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima, coprendo tutte le riparazioni o le sostituzioni per difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione, secondo le norme della garanzia.

Dal punto di vista strategico, invece, l'introduzione di una garanzia di 5 anni per tutte le nuove Jaguar, offrirà ai clienti una maggiore tranquillità per tutta la durata del loro possesso.

Inoltre, Jaguar offre un nuovo pacchetto Jaguar Care o Jaguar Care+ che aggiunge ulteriori vantaggi ai clienti per rafforzare ancora di più la loro fidelizzazione. A questo si aggiunge anche l'estensione a 5 anni dell' abbonamento a InControl Remote, una suite di servizi e applicazioni che connettono il guidatore alla Jaguar e al mondo esterno in modo perfettamente integrato e sicuro.

"Siamo certi - ha commentato Marco Santucci, CEO di Jaguar Land Rover Italia - che i nostri veicoli siano costruiti per durare nel tempo e questo ci dà la sicurezza di offrire cinque anni di garanzia del produttore e cinque anni di abbonamento a InControl Remote con ogni nuova Jaguar. Crediamo nei nostri veicoli e li sosteniamo tutti nel loro valore tecnologico. La strategia Reimagine è stata sviluppata con la volontà di reinterpretare il Modern Luxury in una chiave altamente sostenibile per offrire esperienze esclusive al cliente. Una customer journey sempre più personalizzata per un cliente sempre più esigente".