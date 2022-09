Hyundai, con Healty Seas recuperate 23 tonnellate di rifiuti

La partnership tra Hyundai e Healthy Seas ha portato ha recuperare 23,5 tonnellate di rifiuti marini. Dall'inizio del secondo anno della loro collaborazione, Hyundai e l'organizzazione per la conservazione marina hanno organizzato quattro eventi, in Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna e Regno Unito. Quest'anno, con l'obiettivo di continuare a combattere l'inquinamento marino, coltivare ecosistemi marini sostenibili e sostenere un'economia circolare, la partnership estenderà le sue attività a più paesi e coinvolgerà più comunità locali.

Ad oggi gli eventi hanno spaziato dalle iniziative di raccolta dei rifiuti, come la pulizia delle spiagge e le attività subacquee per recuperare le reti da pesca perse o abbandonate (reti fantasma), a programmi educativi per insegnare ai bambini e alle comunità locali l'importanza di mantenere puliti i mari. Nella seconda parte dell'anno è in programma un importante evento di rimozione delle reti fantasma in Corea del Sud, insieme ad altre tre attività educative in Francia, Italia e Germania.

Nell'ottica di un'economia sempre più circolare, il partner fondatore di Healthy Seas, Aquafil, rigenera inoltre le parti in nylon delle reti da pesca recuperate, insieme ad altri rifiuti di nylon, nel filato Econyl. Questo filato di nylon rigenerato viene utilizzato per produrre prodotti sostenibili, come costumi da bagno, moquette e tappetini, come ad esempio quelli dei veicoli elettrici Ioniq 5 e Ioniq 6 della casa coreana.

"Hyundai - ha affermato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europa - si impegna nell'applicare la sua vision Progress for Humanity in tutte le sue attività. Oltre a trasformarci in un fornitore di soluzioni per la mobilità intelligente, stiamo anche dando il nostro contributo per mantenere puliti i mari e i corsi d'acqua d'Europa per le generazioni future".