Coppa Floriopoli rievoca i fasti della Targa Florio

Con l'omaggio ai vecchi protagonisti della Targa Florio, organizzato dal Club piloti, e con la cerimonia di consegna al museo di Cerda dei cimeli storici del catanese Vincenzo Arena, ex pilota ufficiale di Cobra Ford, Abarth e Porsche, con la quale si classificò al terzo posto nel 1966 in coppia col barone Antonio Pucci, si è aperto il week end della Coppa Floriopoli, concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture d'epoca e da competizione, in programma domani e domenica su una parte del vecchio tracciato della corsa madonita. Cinquanta i protagonisti che daranno vita alle tre "manche" previste, due sabato e la conclusiva la domenica mattina.

Un elenco che comprende vecchie protagoniste della gara ideata da Vincenzo Florio nel lontano 1906 e che dal 1955 al 1973 è stata valida per il Campionato mondiale marche ed anche prestigiosi esemplari di vetture da competizione provenienti dalle collezioni di tutta Europa.

"La Coppa Floriopoli è una manifestazione che fa rivivere il mito della Targa Florio. Siamo fieri di sostenere come Città metropolitana la Coppa Floriopoli", afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Ospite della manifestazione e presidente della giuria che assegnerà a fine gara i riconoscimenti previsti sarà Daniele Audetto, ex direttore sportivo della Ferrari in F.1 e responsabile sportivo dell'attività Fiat-Abarth, che vinse il Campionato mondiale rally con la Fiat 131 Abarth.

Domani si inizierà alle ore 9 con la registrazione dei partecipanti , mentre alle ore 11.30 si terrà il briefing con i piloti e alle 12,30 la partenza della prima manche della Coppa Floriopoli, al seguito della vettura apripista, che quest'anno sarà la Kia EV6, eletta Auto dell'anno 2022.

La prima giornata si chiuderà con la seconda manche, prevista per le 15 e la cena di gala a Villa Bordonaro ai Colli. Domenica 4 settembre il clou della manifestazione con l'ultima manche sullo stesso percorso con inizio alle 10.