Smog: dal Comune di Milano contributi per cambiare l'auto

E' online sul sito del Comune di Milano il modulo per poter chiedere i contributi per l'acquisto di auto a basso impatto (elettriche, ibride o benzina) da parte di chi rottama mezzi inquinanti.

La pubblicazione del bando, finanziato con 3 milioni, avviene prima dell'introduzione, dal primo ottobre, dei nuovi divieti di circolazione che riguardano le auto benzina euro 2 e i diesel fino a euro 5 in Area C (quella del centro città) e nella più vasta area B.

I contributi possono essere richiesti dai residenti per auto dal costo non superiore ai 45 mila euro acquistate fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2022.

Rispetto al bando del 2021, si cerca di favorire chi ha i redditi più bassi. Il contributo è maggiorato del 30% per redditi fino a 12mila euro di Isee, del 25% per redditi fino a 15mila euro, e del 20% fino a 20mila. Quindi per l'acquisto di un autoveicolo di categoria M1 nuovo, con emissioni di CO2 da zero a 20 g/km (auto elettrica), il Comune mette a disposizione un contributo a fondo perduto fino a 9.600 euro per i redditi superiori a 20mila euro Isee, che arriva fino a 12.480 euro per coloro che hanno un reddito Isee sotto i 12mila euro. Per le auto con emissioni di CO2 tra i 21 e i 60 g/Km (alcune ibride o plug in) il contributo oscilla tra i 6.240 euro e i 4.800, mentre per quelle fino a 135 emissioni di C02 (Ibride), tra i 4.680 e i 3.600. Per l'acquisto di motoveicolo o o ciclomotore nuovo ad alimentazione elettrica, sono previsti contributi a fondo perduto pari al 60% del costo totale, fino a un massimo di 3mila euro.

Per i tempi di consegna lunghi, chi ha deciso di sostituire il proprio veicolo inquinante (e quindi soggetto al divieto) con un mezzo a basso impatto ambientale, potrà continuare ad accedere in Area B e Area C fino alla consegna del nuovo veicolo - e comunque non oltre il 30 settembre 2023 - compilando la richiesta di deroga sul sito del Comune di Milano. Questo vale anche per taxi ed Ncc e, solo in area B, per gli autobus di trasporto pubblico locale.