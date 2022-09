Peugeot 408, un vetrina d'eccezione dentro la 'Sfera'

Una vetrina sospesa e adatta ad una visione da ogni angolazione, per la nuova Peugeot 408 che dallo scorso mese è 'sospesa' nella 'Sfera' al Louvre-Lens. L'inedita vetrina mobile ha presentato la nuova arrivata della casa del Leone, il cui debutto sul mercato è previsto nel 2023. Esperti nella progettazione di installazioni originali e uniche hanno creato una vetrina esclusiva per la nuova nata: con 'La Sfera' i punti di osservazione cambiano e permettono di scoprire differenti aspetti della nuova Peugeot.

"Ci è piaciuta molto l'idea di quest'opera temporanea, originale e decisamente bella da guardare - ha spiegato Linda Jackson, CEO di Peugeot - che valorizza perfettamente la nostra nuova vettura. Lo stile inedito di 408, che è stato apprezzato da moltissimi spettatori che hanno avuto modo di scoprirla". 'La Sfera' permette di sospendere Nuova Peugeot 408 e di esporla come se fosse in assenza di gravità, facendo ruotare tutta la vettura.

"Volevamo mostrare il dinamismo che emana la Nuova 408 - ha raccontato Stéphane Lecoq, Direttore Generale Creativo dell'agenzia OPEn - e per farlo abbiamo dovuto sfidare le leggi di gravità e creare una vetrina in grado di far ruotare senza sforzi Nuova 408 in qualunque posizione e permettere così di scoprire il suo design. Questa vetrina doveva essere attraente e inaspettata come l'auto stessa".

L'intera struttura de 'La Sfera' è realizzata in acciaio ad alta resistenza, ricoperto di uno strato protettivo in resina epossidica argentata. La bolla trasparente è realizzata in PVC morbido, che consente l'uso di soffiatori d'aria per mantenerla gonfia pur essendo appena visibile. I due grandi cerchi del diametro di 5,10m sono messi in movimento da un sistema a 4 ruote motrici alimentato da motori elettrici da 3.500 watt. La maggior parte della potenza è utilizzata per controllare la rotazione de 'La Sfera' e mantenere il suo baricentro.