Parigi, Le Bon Marché Rive Gauche ospita Electric Moke

Due icone si incontrano a Parigi per incuriosire i rispettivi fan e dimostrare che la linea di demarcazione fra il mondo della moda e di ciò che fa moda è sempre più sottile. Fino al prossimo 16 ottobre una fiammante Electric Moke di colore Sunset Orange sarà esposta nel grande magazzino di lusso (a dispetto del nome) Le Bon Marché Rive Gauche - sinonimo di esclusività, stile e art de vivre - che è di proprietà del conglomerato di marchi di lusso LVMH.

La Moke in versione elettrica è stata scelta con questa finitura arancio per armonizzarsi con l'estetica della celebrazione del 170mo compleanno di Le Bon Marché e per ribadire il suo essere un perfetto collegamento tra il passato (il modello originale della BMC è del 1964) e il futuro 'green' rappresentato dalla motorizzazione elettrica.

Un consulente alle vendite di Moke France sarà presente durante gli orari di apertura del negozio e sarà in grado di assistere i clienti nella configurazione e nell'ordinazione del Moke elettrico. Inoltre, sarà disponibile un veicolo per test drive gratuiti e trasferimenti Vip attorno al negozio.

"Le Bon Marché Rive Gauche è il più antico department store al mondo ancora in funzione - ha commentato Willy Gruyelle, Ceo di Moke France - ed è considerato uno dei negozi più creativi di prodotti premium, con una base di clienti di fascia molto alta Siamo lieti di avere al suo interno uno spazio dedicato per Moke e di essere parte della celebrazione del suo 170mo compleanno".