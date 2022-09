Opel compie 160 anni, sempre attenta all'affidabilità

Prima l'avvio del piccolo laboratorio di macchine da cucire nel 1862. Poi, mentre l'attività cresce con successo, il matrimonio con Sophie nel 1868. Diciotto anni più tardi arrivano le prime biciclette e nel 1899 l'inizio della produzione di automobili avviata dai suoi figli. Quella di Adam Opel è una storia di successo iniziata 160 anni fa e che prosegue con l'identica attenzione (quasi una mania per il fondatore) di rendere le innovazioni affidabili e alla portata di tutti. Figlio maggiore del maestro fabbro Philipp Wilhelm Opel, e dopo aver soggiornato a Liegi, Bruxelles e Londra, Adam Opel pose le basi per far diventare il suo cognome uno dei marchi automobiistici più famosi al mondo nella sua città natale di Rüsselsheim.

Lo fece applicando prima alle macchine da cucire e poi alle biciclette l'innovazione nelle tecnologie industriali tanto che negli Anni '20 (quando le due ruote venivano prodotte parallelamente le auto) Opel divenne il più grande produttore di biciclette al mondo. Il passo decisivo nella storia dell'azienda, gestita dai cinque figli dopo la morte di Adam Opel nel 1895, è dunque l'inizio della produzione automobilistica nel 1899, tanto da fare di questo brand uno dei pionieri del settore. Il 21 gennaio 1899 viene acquistata da Friedrich Lutzmann di Dessau la Anhaltische Motorwagenfabrik, una piccola azienda che poduceva un triciclo con ruota singola posteriore sterzante e dotato di motore a quattro tempi monocilindrico da 1,5 Cv che azionava l'assale anteriore.

La prima Opel è infatti la Patent-Motorwagen System Lutzmann, che opportunamente modificata (da sempre il motto aziendale è 'Opel l'affidabile') incontra un importante successo tanto da tagliare nel 1906 il traguardo della millesima auto prodotta.

Un passaggio decisivo arriva nel 1907 quando la Casa automobilistica di Rüsselsheim viene nominata fornitore della corte imperiale. Tuttavia, Opel non trascura l'impegno nella democratizzazione dell'automobile, come dimostra efficacemente la piccola Doktorwagen da 4/8 Cv presentata nel 1909.

Nei decenni successivi Opel divenne un vero e proprio trendsetter. confort, sicurezza e le tecnologie più avanzate hanno sempre giocato un ruolo importante. Nel processo, il marchio si è continuamente sviluppato senza perdere il contatto con la sua filosofia fondamentale: rendere la mobilità accessibile a tutti.

Opel, oggi parte di Stellantis, porta sul mercato una mobilità moderna e orientata al futuro. Il marchio offre già numerosi veicoli elettrificati, in tre varianti a emissioni zero.

I bestseller, come la Opel Corsa e Mokka e il trio di veicoli commerciali Combo, Vivaro e Movano, sono infatti elettrici a batteria mentre Opel Grandland e Astra sono ibride plug-in. Il portafoglio di modelli 'green' è attualmente completato dall'Opel Vivaro-e Hydrogen mentre i giovani - dai 15 anni in su - possono già iniziare il loro viaggio nella mobilità elettrica grazie al quadriciclo biposto Opel Rocks-e.