La DeLorean Alpha5 esposta al Petersen Automotive Museum

Il concept Alpha5, appena svelato sul green di Pebble Beach sarà esposto al Petersen Automotive Museum di Los Angeles fino al 25 settembre. L'auto che fa parte di una più ampia mostra dedicata alla DeLorean è in compagnia leggendaria DMC-12 e a due delle nuovissime concept car la Alpha5 Plasmatail electric wagon e la Omega off-road racer.

Dell'Alpha5, ultimo modello di produzione di DeLorean, si sa che ne saranno realizzati soli 88 esemplari. Batteria da 100 kWh, autonomia di circa 500 km e uno scatto 0/100 in 2",99. Di questa splendida coupé nata grazie alla collaborazione con la torinese Italdesign non si conosce ancora quale sarà il sito produttivo. L'Alpha5 si fa apprezzare per le sue linee futuristica ma con chiari riferimenti di un "ritorno al passato".

Iconiche portiere ad ala di gabbiano, eredità della DMC-12 e un rivestimento in acciaio inossidabile bicolore con una feritoia del lunotto che le donano una linea sportiva-futuristica. Come per altri veicoli elettrici sia il gruppo ottico anteriore che quello posteriore è stato realizzato con tecnologia a LED. Display e console centrali di grandi dimensioni. A bordo tanto spazio per quattro passeggeri.

Al Petersen Automotive Museum, oltre alle DeLorean e alle vetture stabilmente esposte, è possibile ammirare molte altre mostre a tempo. Tra le collezioni a tema in questo momento: James Bond; le hypercar; Andy Warhol: auto-opere della collezione d'arte Mercedes-Benz; auto di film e telefilm e molte altre.