Geneva Motor Show Qatar, a Doha nel novembre 2023

Si svolgerà a Doha quasi certamente nell'ultima settimana di novembre 2023, cioè subito dopo l'effettuazione sul circuito di Losail del Gran Premio del Qatar di Formula 1 in programma per quel periodo.

L'annuncio dato da Sandro Mesquita, Ceo di Gims (Geneve International Motor Show) arriva a pochi giorni dalla cancellazione dell'evento originale a Ginevra e conferma la volontà degli organizzatori di voler reinventare questo importante Salone, non solo sfruttando nuove opportunità logistiche e di accoglienza messe a disposizione dai partner di Qatar Tourism, ma anche potendo contare su un 'ambiente' - compresi i Paesi asiatici che gravitano sugli Emirati - favorevole al settore..

L'idea, si spera vincente, è di andare dove i motori esercitano ancora un grande fascino, e dove le novità di prodotto, soprattutto di lusso - compresi i costruttori di super sportive e piccole serie - potranno convivere con lo sport e con le auto storiche da collezione.

Quello che è stato battezzato Geneva International Motor Show Qatar si svolgerà nei modernissimi padiglioni del Doha Exhibition and Convention Center (DECC), ma potrà contare anche sugli spazi (e gli eventi) al nuovo Qatar Auto Museum che verrà completato entro fine 2022 e soprattutto su prove dinamiche e altre attività sulla pista e nell'autodromo di Losail, che tra l'altro ospiterà la F1 - come da contratto - per dieci anni.