Duesenberg, una Model J Convertible Coupe del 1929 all'asta

Sembra essere arrivato il momento d'oro per le Duesenberg. Dopo la vittoria al Concorso di Eleganza di Pebble Beach di una J Figoni Sports Torpedo del 1932, un'altra Model J, questa volta una Convertible Coupe del 1929, si prepara ad entrare nella storia: sarà battuta all'asta Worldwide Auctioneers HQ Auburn, in Indiana, domenica 3 settembre.

L'auto in oggetto con motore 420 cid DOHC a otto cilindri in linea con 32 valvole, 265 Cv e cambio manuale a tre velocità è stata realizzata dalla Walter M. Murphy Company di Pasadena, il più prolifico costruttore di carrozzerie su telaio Model J Duesenberg.

Il carrozziere, rinomato per l'eleganza e la leggerezza delle linee che donava alla sue creazioni, aveva come caratteri distintivi: parabrezza Clear-Vision dalla cornice sottile, porte incernierate con finestrini laterali a scomparsa e il caratteristico guscio del radiatore. Quando si pensa alla Model J, spesso si immagina la Murphy Convertible Coupé. Delle 25 vetture realizzate, pochissime sono arrivate ai giorni d'oggi.

La vettura che andrà all'asta è stata acquistata per la prima volta dal californiano N.B. Coffman. Dopo essere passata di mano più volte è rimasta con lo stesso proprietario per 45 anni prima di essere avviata, nel 2014, ad un completo restauro. Il lavoro è stato eseguito da Brian Joseph's Classic & Exotic Service, per quasi tre decenni uno dei nomi più importanti nel restauro automobilistico prebellico.

Nel riportare la Model J agli antichi fasti si è fatta molta attenzione a preservarne l'originalità. L'auto è completa di una coppia di specchietti e serrature originali praticamente introvabili sulle ruote cromate di scorta laterali, oltre ai fari Pilot Ray. La Model J, una volta completato il lavoro di restauro, è stata giudicata Best in Class sia al Concours d'Elegance di Amelia Island che al Concours d'Elegance of America a St. John's.