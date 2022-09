Benzina: Qe, prezzi self stabili, diesel sale a 1,856 euro

Prezzi stabili per la benzina mentre salgono per il diesel: il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self rimane fermo a 1,775 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,761 e 1,788 euro al litro (no logo 1,768). Il prezzo medio praticato del diesel self sale a 1,856 euro al litro (1,848 il valore di ieri), con le compagnie tra 1,851 e 1,859 euro al litro (no logo 1,858). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si attesta a 1,925 euro al litro (1,926 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,850 e 1,984 euro al litro (no logo 1,827). La media del diesel servito è di 2 euro al litro (1,991 la rilevazione di ieri), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,941 e 2,060 euro al litro (no logo 1,914). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,808 a 0,829 euro al litro (no logo 0,798).

Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,533 e 3,098 (no logo 2,734).