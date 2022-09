A Montefiore dell'Aso Ruote nella Storia di Aci

Con le partenze dalle sedi di Ascoli Piceno e Fermo si svolgerà domenica prossima 4 settembre l'evento annuale di ACI Storico inserito nel programma nazionale "Ruote nella Storia".

La manifestazione porterà gli appassionati soci dell'Automobile Club piceno con le loro auto d'epoca verso la scoperta dell'affascinante Borgo di Montefiore dell'Aso.

L'evento inizierà alle ore 8:30 con il ritrovo, l'accreditamento dei partecipanti da Piazza Arringo di Ascoli Piceno e da Piazza del Popolo a Fermo. Sono attesi circa 40 equipaggi. Le auto si muoveranno poi alle ore 9:30 dalle due sedi lungo un panoramico percorso nell'entroterra per congiungersi in Piazza della Repubblica a Montefiore dell'Aso circa un'ora dopo. Chi partirà da Ascoli toccherà Villa Pigna, Villa Sant'Antonio, Offida, Santa Maria Goretti e Ripatransone. Gli equipaggi che prenderanno il via da Fermo si dirigeranno verso San Girolamo, Grottazzolina, Monte Giberto, Petritoli, Monte Vidon Combatte, Valmir e Rubbianello. Arrivati tutti a Montefiore dell'Aso, una volta parcheggiate le vetture d'epoca, gli equipaggi saranno accolti e salutati dall'amministrazione comunale e dallo staff organizzatore.

Alle ore 11:00 è prevista la visita guidata del borgo e successivamente il lunch con degustazione delle eccellenze enogastronomiche locali al Polo Museale di San Francesco, che verrà poi visitato dalle ore 15:00 a completamento della giornata. All'interno sono presenti opere dell'artista veneto Carlo Crivelli, che ha lasciato nel XIV secolo molte sue opere nelle Marche. Nel Polo si trova il Centro di Documentazione Scenografica di Giancarlo Basili, dedicato al cinema italiano e la collezione dell'artista locale Adolfo De Carolis. Presenti anche un Museo delle Civiltà Contadina e la Raccolta Domenico Cantatore. Il raduno si chiuderà con la distribuzione degli omaggi e degli attestati di partecipazione agli equipaggi.