Australia, bloccata in dogana Bentley S2 imbottita di droga

La severità e la pignoleria degli agenti doganali australiani sono note in tutto il mondo, anche perché sono diventate il fil rouge del popolare reality televisivo ‘Border Security: Australia's Front Line’. Non stupisce quindi che nelle maglie di questi controlli sia finita una splendida Bentley S2 classe 1960 da collezione che nascondeva - abilmente celati fra i rivestimenti in vera pelle e radica - 161 kg di anfetamine e, invece dietro i grandi fari anteriori 30 kg di cocaina che da soli, precisa la New South Wales Police, avrebbero fruttato sul mercato qualcosa come 106 milioni di dollari Usa.

La Bentley S2 era stata spedita da Vancouver, in British Columbia, e stava entrando in Australia attraverso Port Botany a Sydney. Dopo una segnalazione della Australian Border Force è stata passata ai raggi X e poi smontata e rimontata nell’officina della Polizia in modo da permettere l’arresto del trafficante che - ignaro della scoperta in dogana - era andato a ritirarla.