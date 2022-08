Salone Detroit, apre 14 settembre con sole quattro Case auto

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Dopo le cancellazioni da Covid, il trend negativo che sta penalizzando quasi tutti i tradizionali Saloni dell'Auto occidentali sembra non voler smettere di compromettere lo svolgimento di questi eventi internazionali.

Dopo la cancellazione dell'edizione 2023 di quello storico di Ginevra e le non poche difficoltà che si prospettano in ottobre per il Mondiale de l'Automobile di Parigi, è ora la volta del Detroit Auto Show che si aprirà il 14 settembre con la presenza di soli quattro marchi automobilistici.

Il North American International Auto Show (NAIS) metterà in scena un programma denso di eventi e incontri, ma il calendario distribuito ai media mostra 16 eventi separati nelle due giornate del 13 e 14 settembre, ma con i soli nomi di Chrysler (Spirit of Detroit Plaza 6:00 pm del 13); di Jeep (Booth 9:20 - 9:50 am del 14); di Chevrolet (Booth 12:00 - 12:30 pm del 14) e di Ford che ha spalmato su tre appuntamenti nel giorno 14 la presentazione della nuova Mustang (Pre-Show Event Hart Plaza 6:30 - 8:00 pm; Press Conference, Hart Plaza 8:00 - 8:30 pm e Stampede After Party, Hart Plaza 8:30 - 10:00 pm) Nell'elenco compaiono altri due nomi che rimandano alle Case automobilistiche, quello dell'austriaca Magna (AMD Stage 11:15 - 11:45 am del 14) ma che è presente come fornitore di servizi e di componenti, e quello della coreana Hyundai Mobis (AMD Stage 3:30 - 3:55 pm del 14) anch'essa a Detroit per presentare le sue ultime novità nel mondo delle forniture e dei sottosistemi.

Come ribadisce DetroitNews, il dato dell'edizione 2022 segna la partecipazione più bassa da parte dei produttori da quando il Detroit Auto Show, che era un evento essenzialmente locale, è stato trasformato nel potente North American International Auto Show nel 1989.

Al suo apice a Detroit - compresi gli eventi nelle sedi dei tre big Ford, GM e Chrysler - si era arrivati a 70 presentazioni separate di prodotti durante l'appuntamento annuale che solitamente cadeva nei primi giorni di gennaio. (ANSA).