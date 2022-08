Opel Blitz, ritrovate ad un asta le foto 'scomparse'

La storia di Opel riaffiora dal recupero di vecchie fotografie. Gli specialisti di Opel Classic hanno infatti trovato, a un'asta, otto vecchie fotografie di un van Opel degli anni Trenta del secolo scorso. In quel periodo Opel presidiava il mercato nel segmento dei veicoli commerciali con le diverse versioni di Opel Blitz, tutte con la struttura classica costituita da un lungo cofano motore e cabina arretrata.

Le foto, mai pubblicate, dimostrano che Opel in quegli anni aveva sviluppato un veicolo per le consegne dall'aspetto moderno. "Nell'archivio storico Opel - ha commentato Leif Rohwedder, Manager di Opel Classic - non esisteva alcuna foto di questo tipo. Per quanto ne sappiamo, nessuna pubblicazione ha mai parlato di questo veicolo. La conoscenza di questo originale prototipo era scomparsa da decenni".

Nelle foto compare il design di un van Opel Blitz compatto, all'apparenza completamente sviluppato e pronto da guidare. Il nome del progetto è segnato a matita sul dorso delle fotografie, accanto al timbro del reparto fotografico Opel: 1.5-23 COE. I numeri si riferiscono alla cilindrata (1.488 cc) e al passo (2.400 mm). 'COE' significa invece 'cab over engine' (cabina avanzata).

Si trattava di un'idea all'avanguardia negli anni Trenta.

Rispetto ai veicoli con il tradizionale cofano motore allungato, questo tipo di design permetteva di avere una carrozzeria più compatta, mantenendo allo stesso tempo un considerevole volume di carico. Il motore era posizionato sotto il sedile, o appena davanti a esso.

Prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, questi veicoli esistevano solo negli Stati Uniti, in Germania e in Francia, in numero limitato. Sono noti solo due veicoli COE tedeschi, risalenti ai primi anni Trenta. Entrambi avevano però una cabina molto basica, a forma squadrata, ed erano azionati da motori a due tempi a due cilindri.