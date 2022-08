Ford Model T Motorhome, vita camper di inizio '900

La vita da camper in versione inizio '900, quella rappresentata dal Ford Model T Motorhome del 1914. Il modello firmato Ford, che con un suo esemplare andrà all'asta nei prossimi giorni da Bonham's Beaulieu, era basato su un telaio Ford Model T, esteso e dotato di un carrozzeria da caravan realizzato dalla Dunton. Il veicolo oggetto dell'asta fu venduto negli anni '20 e abbandonato per mezzo secolo prima di essere scoperto e restaurato negli anni '70 con l'aiuto di un ebanista professionista.

Il conducente e il passeggero potevano allora e possono oggi, condividere un divano in pelle che può essere ruotato di 180 gradi per diventare parte della zona giorno. Nel parte posteriore del del furgone sono presenti quattro cuccette e mobili in legno in stile abitazione. Simile a quella di una casa, anche la buca per le lettere sulla porta. Per il riscaldamento e per poter cucinare, il Motorhome è dotato di una stufa a legna.

Pensato per i viaggi di inizio secolo (scorso) la velocità massima del camper d'altri tempi non dovrebbe superare i 48 km/h, oggi come allora. L'asta per questo modello è prevista per il 10 settembre con un prezzo a partire dalle 20.000 sterline.