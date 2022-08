F1: grafiche per Gp Monza su treno speciale M5 Milano

Per un mese i colori dell'Autodromo Nazionale di Monza vestiranno un treno della metropolitana lilla e la fermata Bignami di Milano. Il 'tempio della velocità' brianzolo si prepara a festeggiare il suo centenario che ricorrerà in occasione del Gp di Monza dell'11 settembre. Il convoglio speciale della M5, quella che in futuro collegherà Milano al capoluogo brianzolo, è stato presentato questa mattina nella stazione di Bignami.

Alla conferenza stampa dell'iniziativa di Aci Milano e M5 sono intervenuti, tra gli altri, l'assessore della Regione Lombardia alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli, l'assessore all'Ambiente di Monza Giada Turato, il presidente dell'Automobile Club Milano Geronimo La Russa, l'amministratore delegato di Metro 5 Serafino Lo Piano e il presidente dell'Autodromo Nazionale di Monza Giuseppe Redaelli.

"Il centenario dell'autodromo - ha evidenziato Terzi - è l'occasione per rimarcare il valore di questa eccellenza lombarda". In quest'ottica "il prolungamento della M5 da Bignami fino a Monza realizzerà una nuova 'strada' dello sport", un progetto "importante per il quale Regione ha stanziato circa 283 milioni". La Russa ha poi sottolineato il ruolo istituzionale di Aci Milano come "soggetto promotore dello sport automobilistico ma anche delle più diverse forme di mobilità". Lo Piano, infine, ha parlato dell'attenzione di M5 verso tutto quello che "rappresenta il movimento e l'energia. Per noi - ha concluso - è motivo di orgoglio puntare alle eccellenze del territorio e sostenere lo sport".