Per il comparto dei motori i rincari dell'energia "sono il problema principale. Mi auguro che il governo e chi se ne occupa trovi una soluzione al più presto, in tempi strettissimi". Così il presidente di Automobile Club di Milano Geronimo La Russa a margine della presentazione di un treno personalizzato della M5 per il Gp di Monza dell'11 settembre.

Ad ogni modo "è chiaro - ha concluso - che una mobilità sostenibile, come il trasporto pubblico, aiuta in questo perché è una spesa diffusa".