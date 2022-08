Dacia, il giro del Bianco in 20 ore e a passo 'di corsa'

Il giro del Monte Bianco in meno di venti ore, a fianco degli atleti di trail running. L'impresa è quella riuscita allo spagnolo Kilian Jornet e al francese Mathieu Blanchard, che hanno percorso 171 km con un totale di 10.042 metri di dislivello durante una corsa delle UTMB World Series, alla quale hanno partecipato quasi 2.500 trailers e con Dacia come partner ufficiale.

Per il 2022, sono 25 le gare inserite nel campionato che si svolge sotto la bandiera dell'UTMB World Series. Quella che si è appena svolta a Chamonix ha visto impegnati trail runner provenienti da tutto il mondo, che hanno sfidato i propri limiti mentali e fisici attraversando 171 km tra Francia, Italia e Svizzera.

Lo spagnolo Kilian Jornet, vincitore di questa edizione 2022 dell'UTMB, ha portato a termine la gara in 19h49'32''. L'atleta ha firmato un record storico e festeggiato la sua quarta vittoria, seguito dal francese Mathieu Blanchard, che ha terminato la gara dopo 19h54'50'' di sforzo. A completare il podio, il britannico Thomas Evans, con un tempo di 20h34'.

Dacia era presente durante l'evento con un allestimento dedicato con la sua nuova immagine di marca. I veicoli della gamma erano a disposizione degli organizzatori dell'evento per la parte logistica. Inoltre, durante la manifestazione, è stato possibile effettuare dei test drive di Spring, Sandero, Duster e Jogger.