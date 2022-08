Salon Privé, i gioielli Ferrari ospiti a palazzo Churchill

Sarà un'edizione dominata dal Rosso Ferrari quella di Salon Privé, l'evento dedicato alle auto storiche e da collezione. che si aprirà il prossimo 31 agosto nella esclusiva cornice del Blenheim Palace, il luogo di nascita di Sir Winston Churchill nei pressi di Oxford. In occasione del 75mo anniversario della Casa di Maranello, gli organizzatori hanno infatti inserito nel Concours d'Elégance un insieme di rari esemplari del Cavallino, probabilmente l più importante insieme di Ferrari classiche mai visto nel Regno Unito.



Si va dalla prima auto di serie uscita da Maranello, la 125 S del 1947 (arrivata a Blenheim Palace come prestito dalla fabbrica) fino alla Ferrari 250 GTO del 1962 (secondo esemplare prodotto come prototipo per i collaudi) passando per una 250 GT SWB 'Hot rod' del 1961 e una 275 GTB/C (uno dei soli 12 modelli da competizione). "Ci sono stati molti eventi in passato in cui sono state esposte Ferrari rare - ha affermato il presidente del Salon Privé, Andrew Bagley - Ma la prossima settimana sul South Lawn di Blenheim Palace, il pubblico potrà ammirare una collezione davvero straordinaria di auto Maranello, più della metà delle quali con la prestigiosa Certificazione Classiche, che sfida il confronto".

Tra i molti gioielli del Cavallino Rampante a Salon Privé ci sarà anche la barchetta da competizione 365 P - numero di telaio 0828 - ex ufficiale Ferrari. Originariamente costruita come 275 P2 nel 1965 l'auto partecipò nelle mani di John Surtees e Ludovico Scarfiotti alla 1000 km di Monza e due settimane più tardi vinse la Targa Florio affidata ai mai dimenticati Lorenzo Bandini e Nino Vaccarella, il palermitano 'preside volante'.

Dopo questa gara la Ferrari intervenne ancora su quella auto, montando un V12 4 litri e portandola alle specifiche della 330 P2, tanto da permettere a Surtees e Scarfiotti di tagliare per primi il traguardo alla 1000 lm del Nürburgring.

Altro intervento in fabbrica per arrivare alle specifiche della 365 P2/3 con motore 4.4 e l'auto plurivittoriosa venne venduta al team belga Ecurie Francorchamps, che ne cambiò il colore passando la classico Rosso Ferrari all'attuale Giallo delle auto da gara del Belgio.