Polaris Outlanding Project avventura in Islanda al femminile

Prenderà il via a settembre il Polaris Outlanding Project 2022, un evento ‘estremo’ che si svolgerà nell’arco di una settimana in Islanda utilizzando tre veicoli Polaris General 1000 Deluxe ABS. Si tratterà di una esperienza al 100% outdoor ma anche al 100% al femminile visto che nei diversi turni previsti si alterneranno sui Polaris donne - tutte unite dal comune desiderio di rompere con la quotidianità della vita e dalla voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e sconosciuto - selezionate in Francia, Germania e Austria, Spagna e Portogallo, Regno Unito, Irlanda e Scandinavia.

Ogni team sarà completamente autosufficiente e non potrà contare su aiuti o veicoli di supporto, viaggiando con i tre Polaris i carovana e le loro attrezzature da campeggio. Ogni Polaris General 1000 Deluxe ABS sarà dotato di una tenda iKamper Camperwerk, una soluzione di trasporto Multi-Rack Taubenreuther, una cucina da esterno XOBI, una barra luminosa Pro Armor, protezioni da roccia Polaris Engineered, vano portaoggetti anteriore sopra al cofano e molto altro. Il viaggio inizierà a Reykjavík con una visita a Stormur EHF – il distributore ufficiale Polaris in Islanda – per ritirare i veicoli e proseguirà viaggiando su trade asfaltate fino ai tratti in offroad di ghiaia meno battuti.

I team affronteranno guadi, pendenze ripide e scivolose e le famose sabbie nere, che li porteranno a scoprire alcuni dei paesaggi più belli nell'emisfero settentrionale, incluso un incontro ravvicinato con il vulcano Fagradalsfjall in costante eruzione.