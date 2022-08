Hyundai, veicoli vintage protagonisti di 'Seoul Vibe'

I modelli vintage di Hyundai sbarcano sul piccolo schermo 'Seoul Vibe - L'ultimo inseguimento'. La casa automobilistica coreana ha infatti collaborato con Netflix per la realizzazione del nuovo film, ricco di inseguimenti in auto per i quali Hyundai ha fornito diversi modelli vintage dagli anni '80.

Ambientato durante le Olimpiadi di Seul 1988, Seoul Vibe - L'ultimo inseguimento' vede tra i protagonisti a quattro ruote la Hyundai Grandeur (Azera) di prima generazione, la Pony pickup, il truck leggero Porter e berline storiche come Sonata, Stellar e Cortina di seconda generazione. A interpretare il film, un cast tutto coreano che ha girato alcune scene anche presso lo Hyundai Wonhyoro Service Center.

Il film è animato da scene di guida mozzafiato a bordo dei modelli retrò Hyundai, tra cui la Pony pickup modificata con motore Grandeur (Azera), utilizzata da una squadra di piloti che si uniscono a un'indagine per smantellare un giro di riciclaggio di denaro. Nel film è presente anche una Grandeur di prima generazione di colore bianco. Questi due modelli sono stati, in patria, tra i più popolari negli anni '80.

Con l'uscita del film, Hyundai lancerà anche contenuti digital di marketing esperienziale, rivolti prevalentemente a Millennial e Generazione Z. A tal proposito, Hyundai ha anche ricreato il garage più celebre del film, sulla piattaforma globale di metaverso Zepeto, rendendolo uno spazio di esperienza virtuale dove gli utenti possono assemblare e guidare i veicoli del film.