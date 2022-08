Chevrolet Corvette, se la Vette si trasforma in off-road

Può una Chevrolet Corvette affrontare guadi e salite sterrate al limite dell'impossibile? la risposta è si, ma con qualche importante modifica. Il progetto è intrapreso dal proprietario di una Chevy C5 negli Stati Uniti, che ha trasformato la sua auto sportiva in una vera e propria off-road, capace di spingersi dove un'auto sportiva mai potrebbe.



Nel modificare l'auto, il proprietario ha sollevato le sospensioni e installato un set di nuove ruote tassellate da 33 pollici. I parafanghi sono stati tagliati per accogliere i nuovi pneumatici, che ora sporgono vistosamente dalla carrozzeria. Per confermare le reali capacità della 'Vette' con la passione per lo sterrato, dell'auto che si inerpica su salite non asfaltate e che percorre senza alcuna esitazione un guado, sono stati pubblicati anche alcuni video su YouTube. La C5 non è stata la prima opera dell'appassionato di Corvette sui generis, che un paio di anni fa aveva apportato modifiche simili anche ad un esemplare della precedente generazione del medesimo modello. Nessuna modifica, invece, è stata fatta al motore, che rimane quello da 5,7 litri, V8 da 345 CV. La C5 'fuoristrada' è ora stata messa in vendita su Marketplace.