Benzina, al self ancora a 1,77 euro, diesel sale a 1,83 euro

Lievi assestamenti sulla benzina, mentre continuano ad aumentare i prezzi del diesel sulla rete carburanti. Lo indica Quotidiano energia, segnalando che nel fine settimana e oggi non si sono registrati nuovi movimenti degli operatori sui prezzi raccomandati, ma i prezzi alla pompa del carburante risultano ancora in salita recependo i rialzi della scorsa settimana.

Nel dettaglio, in base ai dati di Qe, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,772 euro/litro (1,770 il dato di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,759 e 1,786 euro/litro (no logo 1,764). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,834 euro/litro (contro 1,802 di venerdì), con le compagnie tra 1,819 e 1,843 euro/litro (no logo 1,832).

Sul servito, per la benzina il prezzo medio praticato si attesta a 1,917 euro/litro (1,920 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,849 e 1,975 euro/litro (no logo 1,818). La media del diesel servito è 1,972 euro/litro (contro 1,945 di venerdì), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,931 e 2,025 euro/litro (no logo 1,883).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,803 a 0,828 euro/litro (no logo 0,798). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,486 e 3,123 (no logo 2,660).