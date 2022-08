Bentley, nel residence a Miami c'è l'ascensore per auto

Bentley ha presentato nei giorni scorsi il Bentley Residences, un edificio di lusso a Miami che porta il marchio della casa automobilistica britannica. Tra le particolarità dell'edificio, quella per la quale è possibile parcheggiare l'auto praticamente nel proprio alloggio, grazie all'utilizzo di ascensori high-tech.

L'edificio di 61 piani permetterà ai suoi futuri abitanti di passare dalla strada alle rispettive abitazioni in un batter d'occhio, grazie alla presenza di ascensori pensati appositamente per ospitare le auto. Chiamati Dezervator, questi quattro ascensori tecnologicamente avanzati sono progettati da Bentley e prodotti dalla società Deer Development. Gli ascensori delle Bentley Residences possono portare un'auto fino all'ultimo piano di questo edificio, alto circa 228 metri, offrendo un'esperienza senza precedenti ai suoi occupanti.

L'azienda di Crewe, tuttavia, non ha però specificato se i futuri proprietari avranno il diritto di parcheggiare 'tra le nuvole' le automobili prodotte da altri costruttori. Si sa, però, che ogni garage può essere dotato di stazioni di ricarica per auto elettriche.Oltre a questa caratteristica high-tech, le Bentley Residences, vicino alla spiaggia di Sunny Isles, offrono la sull'oceano da ogni appartamento. Il futuristico grattacielo è diviso in quattro residenze, chiamate Bacalar, Arnage, Bentayga e Azure, dai nomi di diversi modelli Bentley. Naturalmente, ogni appartamento sarà arredato in modo lussuoso, soprattutto con mobili italiani.