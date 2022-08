Auto: dubbi sul progetto Silk-Faw, tra inchieste e ritardi

Un'indagine della magistratura, una richiesta di messa in mora da parte di alcuni lavoratori che denunciano il mancato pagamento degli stipendi e un trimestre arretrato per l'affitto degli uffici. Si fanno sempre più cupe le ombre sul progetto Silk-Faw, la joint venture sino-americana che un anno e mezzo fa aveva annunciato di voler approdare nella Motor Valley emiliana, a Reggio Emilia, con un maxi stabilimento per produrre le hypercar elettriche sportive di lusso.

Un miliardo tra investimenti e ricadute sul territorio oltre alla creazione di cinquemila posti di lavoro - diretti e indiretti - le promesse finora mai mantenute tanto che non è ancora stato perfezionato il rogito per il terreno. Nonostante l'ultimatum della Regione Emilia-Romagna un mese fa e la rinnovata promessa di chiudere l'operazione il 5 agosto salvo rinviare nuovamente a data da destinarsi.

Nei giorni scorsi la Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo d'inchiesta al momento contro ignoti - coordinato dalla pm Piera Cristina Giannusa e affidato alla guardia di finanza - per accertamenti su ipotesi di reato di natura fiscale, dopo un esposto presentato dal deputato reggiano di Fratelli d'Italia, Gianluca Vinci. Mentre 17 dipendenti dell'azienda hanno fatto partire le prime lettere dai legali, per richiedere la messa in mora della società, non avendo percepito due mensilità. L'ad di Silk-Faw Giovanni Lamorte ha dichiarato di "non aver ricevuto alcuna notifica" riguardo al procedimento penale, sostenendo che "i fondi necessari per pagare stipendi e rogito, arriveranno". Mentre in una lettera di risposta ai 17 dipendenti pregava questi di "non procedere ad alcuna azione" la quale rischierebbe secondo quanto detto dal manager di "portare al fallimento la società".

Intanto, il M5s e altri gruppi di minoranza in Consiglio Comunale a Reggio, chiedono la convocazione urgente di una commissione, denunciando che Silk-Faw non ha corrisposto i costi d'affitto per gli uffici concessi in locazione da Stu Reggiane (partecipata al 70% dal Comune e al 30% da Iren) al Tecnopolo, nel riqualificato Parco Innovazione alle ex Officine Reggiane