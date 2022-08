Biden guida la sua Corvette per episodio di 'Jay Leno's Garage'

Joe Biden al volante della sua Corvette per un episodio dello show di Jay Leno. "E' stato divertente. E' stato ancora più divertente guidare la mia vecchia Corvette", ha detto Biden dopo la registrazione della puntata di 'Jay Leno's Garage' al James J. Rowley Training Center, centro di addestramento del Secret Service a Beltsville, Maryland. "Abbiamo parlato di come le auto elettriche cambieranno l'ambiente", ha aggiunto il presidente, impegnato in prima linea nella lotta al cambiamento climatico.