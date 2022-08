Palermo, Giunta delibera modifiche a norme sulla ZTL

Un quarto d'ora di tolleranza negli accessi multipli nella stessa giornata; semplificazione del rinnovo dei pass semestrali e annuali, la previsione della possibilità che il cittadino possa sanare l'accesso del venerdì sera, entro le 06:00 del sabato e l'ingresso del sabato sera entro le 06:00 della domenica; una campagna informativa che spieghi con chiarezza le regole ai turisti, coinvolgendo anche le società di noleggio delle autovetture, o mediante opuscoli da consegnare ai clienti e cartelli informativi posizionati negli sportelli degli aeroporti/porti e stazioni ferroviarie; inserimento dei veicoli elettrici in lista bianca e rilascio del contrassegno gratuito. Sono alcune delle modifiche che la Giunta comunale ha disposto al regime della ZTL a Palermo.

"Si tratta di un provvedimento a favore della semplificazione delle procedure e della chiarezza della norma con l'obiettivo di rendere più semplice e accessibile l'utilizzo delle diverse tipologie di pass- si legge in una nota - Dopo un'accurata disamina sono state concordate una serie di modifiche da apportare al disciplinare tecnico della ZTL al fine di ridurre l'elevato numero di contenziosi, nei quali il Comune di Palermo risulta soccombente, in merito alle sanzioni elevate per accessi ai varchi della ZTL ritenuti irregolari, ma successivamente ritenuti legittimi in sede di contenzioso".