Audi sbarca in F1 come produttore motori

La casa automobilistica tedesca Audi farà il suo debutto in Formula 1 nel 2026 come produttore di motori. Lo ha annunciato il suo CEO Markus Duesmann in una conferenza stampa a Spa-Francorchamps a margine del Gran Premio del Belgio. Audi svilupperà il suo motore ibrido a Neubourg-sur-le-Danubio, in Baviera, e stringerà una partnership con un team di F1. Questa partnership, che dovrà essere annunciata entro fine anno, potrebbe concludersi con la Sauber, che attualmente corre con il nome Alfa Romeo ed è motorizzata Ferrari.



Dopo lunghi mesi di trattative e indiscrezioni, è arrivato dunque l'annuncio ufficiale: l'Audi entrerà in Formula 1 a partire dalla stagione 2026. Lo ha comunicato la stessa casa di Ingolstadt in una conferenza stampa a Spa-Francorchamps, alla quale erano presenti il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali, il presidente di Audi Markus Duesmann e il direttore tecnico Oliver Hoffmann.

L'Audi - si legge in una nota del marchio tedesco - entrerà come fornitore di motori quando la Formula 1 introdurrà i nuovi motori nel 2026. I regolamenti sono stati confermati dalla FIA all'inizio del mese. È la prima volta in oltre dieci anni che un propulsore di Formula 1 viene costruito in Germania. "Il motorsport è parte integrante del DNA di Audi - ha dichiarato Duesmann - La Formula 1 è sia un palcoscenico globale per il nostro marchio sia un laboratorio di sviluppo altamente stimolante. La combinazione di alte prestazioni e competizione è sempre un motore di innovazione e trasferimento tecnologico nel nostro settore. Con le nuove regole, per noi è il momento giusto per essere coinvolti. Dopo tutto, sia la Formula 1 che Audi perseguono chiari obiettivi di sostenibilità".

"Alla luce dei grandi balzi tecnologici che la serie sta compiendo verso la sostenibilità nel 2026, possiamo parlare di una nuova Formula 1. La Formula 1 si sta trasformando, e Audi ha deciso di introdurre un nuovo sistema di gestione delle emissioni - ha aggiunto Hoffmann - Uno stretto legame tra il nostro progetto di Formula 1 e il dipartimento di sviluppo tecnico di Audi consentirà di creare sinergie".