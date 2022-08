Audi Avant, storia di successo tra utilità e prestazioni

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Station wagon si, ma dinamica e possibilmente ad alte prestazioni. E' questa la ricetta che ha permesso il successo negli anni della gamma Avant di Audi, ovvero una delle configurazioni di carrozzeria più celebri nella storia della casa dei quattro anelli. A 40 anni dal lancio della prima Avant, le famigliari della casa tedesca si confermano come modelli di grande successo, con la capostipite A4 Avant che si è piazzata ancora sul gradino più alto delle wagon più vendute in assoluto in Italia.

Guardando alla storia della gamma, si deve tornare al 1982, quando Audi lanciò la terza generazione dell'Audi 100, denominata Typ 44 o, più comunemente, C3, proposta in due configurazioni di carrozzeria: berlina a quattro porte e Avant.

Da quel momento, tutte le station wagon Audi avrebbero condiviso la denominazione Avant. Il modello fu un successo commerciale, tanto che in Cina continuò a essere prodotta sino al 2002.

Se Audi 100 Avant C3 fu la prima 'vera' Audi Avant, venne però preceduta da un'Avant che non sapeva ancora di esserlo. Nel 1977, infatti, la seconda generazione di Audi 100 venne declinata sì nella variante denominata Avant, ma si trattava di una configurazione di carrozzeria tipo fastback a 5 porte che, di fatto, anticipava le Audi Sportback che sarebbero arrivate oltre trent'anni dopo.

Più coerente e in linea con lo stile Avant, invece, il debutto della prima famigliare Audi di classe media, Audi 80 Avant, lanciata nel 1992. Antenata dell'attuale Audi A4 Avant, Audi 80 Avant contribuì in modo determinante ad affermare lo stato di marchio premium di Audi, grazie a finiture curate e materiali all'avanguardia per l'epoca, affidabilità, prestazioni brillanti e a un piacere di guida in linea con le versioni berlina. Risultato principale? quello di scardinare definitivamente lo stereotipo della giardinetta quale auto esclusivamente da lavoro o semplice vettura da famiglia.

La derivazione sportiva della 80 Avant, la RS 2 Avant, contribuì invece a scrivere un inedito capitolo della storia del brand. Presentata nel 1994, fu il primo modello della gamma RS e al contempo inaugurò il segmento delle famigliari high performance. Dotata di un propulsore 5 cilindri turbo 20 valvole da 315 CV, un'architettura motoristica tuttora in uso, si avvaleva della trazione quattro con differenziale centrale autobloccante, sviluppata nelle competizioni e in particolare nei rally. L'erede Audi RS 4 Avant, presentata nel 1999, si avvaleva invece di un possente V6 2.7 biturbo a 5 valvole per cilindro.

Non meno iconico il debutto, nel 2002, della prima serie di Audi RS 6, proposta nelle configurazioni Avant e berlina e successivamente evoluta attraverso vent'anni e quattro generazioni. Massima espressione del segmento high performance, sin dagli esordi ha abbinato alle prestazioni da supercar la fruibilità caratteristica delle berline e famigliari Audi.

Il futuro della gamma Avant si aprirà quando debutterà la variante di serie della concept Audi A6 Avant e-tron, espressione della svolta sostenibile dell'offerta dei quattro anelli. L'attuale show car si basa sulla piattaforma elettrica PPE e vanta una trazione integrale quattro elettrica e la potenza massima di 476 CV. (ANSA).