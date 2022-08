Polizia stradale: allarme per abuso alcol-droga nel Nuorese

Novantaquattro autisti diautoveicoli sono stati fermati nella settimana di Ferragosto dalle forze dell'ordine nelle strade della costa nord orientale della Sardegna collegate alle località turistiche, di cui 18 risultati positivi all'alcoltest e 2 alle sostanze stupefacenti. Nove delle persone positive all'alcoltest sono state destinatarie di denunce penali. Sono i numeri emersi dai controlli della Polizia Stradale di Nuoro, guidata dal comandante Leo Testa, durante la settimana più affollata dell'estate, che ha impegnato complessivamente 13 pattuglie della Polizia di Stato. I 2 positivi alle sostanze stupefacenti e il 60% dei positivi all'alcoltest sono cittadini residenti tra la Gallura e la provincia di Nuoro. I controlli, mirati al contrasto degli stupefacenti e all' abuso di sostanze alcoliche, hanno riguardato la strada statale 125 orientale sarda, in particolare il tratto compreso tra Budoni e San Teodoro, dove si concentra il maggior numero di locali notturni. Ma rispetto ai controlli effettuati nello stesso periodo dell'estate 2021, la Polizia stradale di Nuoro registra una diminuzione degli incidenti.

"L'intensità dei controlli - annuncia il comandante Leo Testa - non diminuirà fino a fine agosto e si concentreranno prevalentemente sulle strade statali della Provincia che collegano alle località turistiche: la Statale 131 dcn, la 389 Var Nuoro - Lanusei, la 125 "Orientale sarda" e la statale 129 che collega Nuoro a Macomer".