Golf R 20 Years, è la R più veloce di sempre al Nürburgring

Il cronometro parla chiaro: la nuova Golf R 20 Years è la versione ad alte prestazione del modello della casa tedesca più veloce di tutti i tempi sul circuito del Nürburgring. La versione speciale di Golf, dedicata allo speciale anniversario, con la sua maggiore potenza ha migliorato il precedente record sul giro di una Golf R di quattro secondi. La 20 Years ha infatti fermato il cronometro sul tempo di 7:47.31 minuti.



Grazie all'esclusivo equipaggiamento di serie, alla dinamica di guida ottimizzata e alla potenza standard di 245 kW, la Golf R 20 Years offre prestazioni notevolmente migliorate. L'edizione sportiva offre 10 kW in più rispetto all'attuale modello di produzione Golf R e accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. La velocità massima, limitata elettronicamente, è di 270 km/h.

Grazie alla risposta del motore notevolmente migliorata, la maggiore potenza è pensata per farsi notare anche in situazioni quotidiane, come le manovre di sorpasso.

Non è però solo la potenza del motore turbocompresso a quattro cilindri da 2,0 litri che rende il modello in edizione speciale la Golf più dinamica di sempre. L'evidente aumento delle prestazioni è anche il risultato dell'ampia dotazione di serie con caratteristiche tecniche, come nel caso dei pacchetti R-Performance, Driving Dynamics Manager e R-Performance Torque Vectoring.

Il nuovo tempo record sul giro è stato 'firmato' da Benjamin Leuchter, pilota impegnato anche nello sviluppo delle Volkswagen R. Leuchter è stato anche attivamente coinvolto nella realizzazione del pacchetto R-Performance per la Gol R 20 Years.

Accanto ai profili di guida comuni (Comfort, Sport e Race) il modello in edizione speciale viene infatti fornito di serie anche con i profili aggiuntivi Special e Drift. Per guidare in pista, il pilota ha scelto il profilo di guida Special, sviluppato proprio sulla base delle caratteristiche del circuito del Nürburgring.