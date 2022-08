Mototematica 2022: due ruote da film protagoniste a Roma

Moto, scooter e storie di centauri sono i protagonisti di Mototematica 2022-Rome Motorcycle Film Festival, rassegna cinematografica capitolina giunta alla quarta edizione. L'8 e il 9 ottobre, gli appassionati del genere avranno la possibilità di vivere momenti di pathos alla Casa del Cinema della Capitale, immergendosi nella proiezione di 13 pellicole ispirate alle due ruote a motore, dalle Harley alle Benelli, senza tralasciare le persone che hanno contribuito a fare grande quest'industria e i grandi campioni delle competizioni. Episodi girati in Italia, Stati Uniti, Francia, Argentina e Repubblica Ceca.

Tre le categorie in concorso quest'anno: Miglior cortometraggio documentario, Miglior cortometraggio film e Miglior lungometraggio documentario. L'accesso agli spettacoli sarà gratuito. Gli spettatori avranno, inoltre, la possibilità di contribuire con il loro voto alla formulazione della speciale graduatoria "People's choice".

"Tra le opere selezionate - chiarisce Benedetta Zaccherini, direttrice artistica del festival - numerose le biografie di campioni, costruttori e protagonisti del motociclismo. Con percorsi storici di approfondimento su aziende e uomini che hanno contribuito con il proprio lavoro, in gran parte proprio nel nostro Paese, alla nascita, divulgazione e incentivazione della passione motociclistica internazionale. Non mancano storie emozionali assolutamente uniche, basate su esperienze di viaggio e memoria, a conferma che la moto rappresenta per molti la co-protagonista di sogni e avventure che contribuiscono all'arricchimento dello spirito".

A seguire le pellicole in gara. Cortometraggi documentari: Transhumarathon di Fulvio Terminelli (Italia); Earnes: The story of Keith Hale's 750ss (Usa); Contrasts di Aymeric Guittet (Francia). Cortometraggi film: Transhumarathon di Fulvio Terminelli (Italia); Annavespa di Clelia Di Briggido (Italia); Silent night, Evel Night di James J. Butler, Charles Austin Muir (Usa). Lungometraggi documentari: Benelli su Benelli di Marta Miniucchi (Italia); Flat 6 di Adam Sejk (Repubblica Ceca); Il coraggio di andare oltre di Maurizio Pavone (Italia); Harley made in Cuba di Fito Pochat (Argentina); One more time di Tommaso Montaldo (Italia); La piccola indianapolis - Storie di uomini e di moto di Fabio Fasulo (Italia); Johann Zarco - The daring of a champion di Bernard Fau (Francia).