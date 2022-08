Irregolarità su prezzi,multati dieci distributori di benzina

Maxi controlli estivi sul territorio provinciale di Asti da parte della guardia di finanza. Le verifiche nei confronti di 32 distributori di carburante hanno consentito di accertare diverse irregolarità sugli obblighi relativi all'esposizione dei prezzi di vendita, e sulle comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare sono stati 10 i gestori di stazioni di servizio multati per 1.000 euro a ciascuno. I finanzieri hanno anche riscontrato eccedenze e mancanze di prodotti petroliferi, infliggendo quindi contestazioni amministrative in materia di evasione dell'Iva e accisa nei confronti di 4 distributori. Le fiamme gialle, negli ultimi tre mesi, hanno effettuato oltre 300 interventi in materia di scontrini e ricevute fiscali su esercizi commerciali; di questi, 132 operatori sono stati verbalizzati e segnalati all'Agenzia delle Entrate per l'omessa registrazione di corrispettivi. In due tabaccai è stata riscontrata l'assenza del registratore fiscale telematico. Per la prima volta è stato multato un esercizio commerciale che non aveva accettato il pagamento con bancomat o carta di credito richiesto da un cliente, per una spesa di 50 euro.