Campioni Motorsport, una mostra li racconta con i ritratti

Dal 26 agosto fino al 19 settembre, alla Torre delle Arti di Bellagio (CO), in mostra i ritratti dei più famosi e titolati campioni automobilistici e motociclistici.

Da Senna a Lauda, da Schumacher ad Hamilton, Leclerc e tanti altri fuoriclasse della F1, senza dimenticare i campioni della MotoGP, tra i quali Rossi, Quartararo, Bastianini, Marquez, sono i protagonisti della galleria di 36 disegni della giovane artista Micòl Ronga, diciassettenne di Merate (Lecco), con la passione per il ritratto, ma anche per il mondo del motorsport.

La giovane artista, dal 2021 ad oggi ha realizzato disegni a matita, grafite e colorati, complice anche il periodo di forzato lockdown per il Covid, che le ha fatto scoprire questa passione.

Ad ospitare questa singolare mostra, saranno i locali della Torre delle Arti di Bellagio, in Salita Plinio 25 e in pieno centro storico, che, dal 26 agosto al 19 settembre sarà aperta tutti i giorni dalle 10,30 alle 13:30 e dalle 14,30 alle 17,30, per le visite di appassionati e curiosi.

Alcuni dei campioni ritratti da Micòl hanno già ricevuto il disegno che li ritrae. Tra questi c'è Emanuele Pirro, pilota con importanti trascorsi in F1, Turismo ed Endurance. "Miki non solo è bravissima - ha commentato Pirro - ma riesce a catturare la magia della vera espressione dei suoi soggetti. Applausi per questa giovane artista".