Sicurezza stradale: controlli della Polizia stradale

Nell'ottica del contrasto alle condotte indisciplinate dei motociclisti sui passi montani, la Polizia Stradale di Bolzano, da lunedì 15 a domenica 21 agosto, ha programmato 10 pattuglie dedicate a tale tipologia di controlli. L'attività si è concentrata nell'area del Passo Mendola, Val Pusteria, Passo Erbe, Val Gardena e nella Val Badia.

Complessivamente sono stati controllati n. 79 motoveicoli e n. 5 autovetture, per un totale di 51 infrazioni al Codice della Strada, tra cui in particolare n. 14 eccessi di velocità, n. 2 sorpassi azzardati, n. 1 casco non omologato, e 34 infrazioni di altra tipologia al Codice della strada.

L'attività dedicata proseguirà anche nelle prossime settimane, mediante controlli mirati e decisi, al fine di prevenire e reprimere le condotte di guida che pongono in serio pericolo la vita degli stessi motociclisti e degli altri utenti della strada, specialmente nel periodo attuale, fortemente caratterizzato da una notevole ripresa del traffico specie a bordo di motoveicoli, si legge nella nota della Questura.