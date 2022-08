Land Rover 101 Forward Control, ex 'militare' inarrestabile

Il Land Rover 101 Forward Control è un insolito V8 a quattro ruote motrici sviluppato dalla casa automobilistica britannica alla fine del 1960 come veicolo militare. Negli anni, nel mercato dell'usato, l'Unimog in salsa britannica ha trovato nuova vita, convertito agli 'abiti' civili e, in molti casi, convertito in camper all-terrain.



Il Land Rover 101 Forward Control è stato annunciato al mondo nel 1972 e doveva essere il successore del precedente modello Forward Control IIA e IIB. Il veicolo, destinato al solo uso militare, aveva il compito di sopperire ai problemi dei suoi antenati, tra i quali l'insufficiente potenza dimostrata sul campo. Per dare una nuova spinta al 101 Forward Control, venne scelto un motore Rover V8 interamente da 3,5 litri, lo stesso utilizzato nell'allora nuova Ranger Rover.

Date le sue dimensioni compatte e il peso ridotto, questo motore forniva un'ampia potenza con pochissime penalità di peso.

La produzione ha avuto luogo tra il 1972 e il 1978 e quasi tutti i veicoli sono stati venduti alle forze armate britanniche, oltre ad alcuni che hanno preso la via dell'Australia, richiesti dall'esercito locale. In totale, 2.669 101 Forward Control sono stati fabbricati quegli anni. Molti, come un esemplare messo all'asta di recente da Bring A Trailer, si possono trovare ancora oggi restaurati e convertiti per vari usi.