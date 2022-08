Green Race Valle del Bisenzio, la 'regolarità' è elettrica

Entra nel vivo l'organizzazione della prima edizione della Green Race Valle del Bisenzio, prevista a Prato per il 17 e 18 settembre. Sono infatti state aperte le iscrizioni (fino a sabato 10 settembre) per la gara di regolarità riservata esclusivamente alle vetture ad alimentazione elettrica, ibrida o endotermica.

Organizzato dall'Automobile Club Prato, l'evento, che fa parte del Trofeo Nazionale per vetture ad Energia Alternativa, è inserito nel contesto del 'Settembre Pratese' che, tra rievocazioni storiche ed eventi vari, trasformerà anche quest' anno la città di Prato nel centro di appuntamenti con la Green Race a fare la parte della grande novità.

Il via della competizione è previsto per sabato 17 settembre da Piazza Mercatale in Prato e sono in programma 200 chilometri da percorrere, a strada aperta al traffico, tra gli scenari toscani divisi in due settori e che vedranno i concorrenti passare da Montemurlo, Tobbiana, Lentula, Vernio, Cavarzano, Vaiano, dopo aver attraversato le rispettive valli, fra tradizioni e futuro dell'auto.

Rientrati a Prato, dopo una sosta tecnica' in Piazza Mercatale, la gara riprenderà il suo percorso dirigendosi a sud, attraversando i Comuni di Quarrata, Vinci, Verghereto, Carmignano, Poggio a Caiano. L'arrivo finale riporterà i Concorrenti in Piazza Mercatale dove avrà luogo, la cerimonia di premiazione.

Domenica 18 settembre sarà invece Vaiano ad attendere i concorrenti per dar vita alla seconda frazione di gara. Ospiti del Comune, i concorrenti si sfideranno lungo i 3 km della storica gara in salita della 'Vaiano-Schignano', percorrendo le cinque manche previste, nel rispetto dei tempi e dei consumi imposti. La premiazione, dopo l'esposizione delle classifiche, avrà luogo a Villa del Mulinaccio.