Un gatto è stato tratto in salvo oggi dai Vigili del fuoco di Treviso intervenuti in città in seguito alle segnalazioni di una automobiista straniera allarmata da un miagolio proveniente dall'interno della sua automobile durante la marcia.

I pompieri hanno dovuto smontare una ruota e il relativo sottoscocca per estrarre l'animale dal suo atipico rifugio.

Il felino è stato subito adottato da un residente della zona che aveva assistito alle operazioni di salvataggio.