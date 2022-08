Jaguar D-Type 'best of show' al Quail Motorsports Gathering

A poche ore dalla conclusione della Monterey Car Week e dall'assegnazione dei premi al Peeble Beach Concourse d'Elegance, una splendida Jaguar D-Type ha dominato l'evento per vetture storiche al The Quail Motorsports Gathering 2022 vincendo il Titolo di Best of Show.

La Jaguar D-Type è il modello che ha vinto la 24 Ore di Le Mans per tre anni consecutivi dal 1955 al 1957 e di cui sono stati costruiti solo 75 esemplari. L'esemplare vittorioso è del 1956 ed appartiene al collezionista William Pope.

Nel concorso organizzato nel Quail Golf Club, l'auto si è confrontata con un lotto di oltre 200 partecipanti ed è stata scelta - oltre che per la sua superba costruzione, per il design e per l'attenzione ai dettagli - per l'accuratezza del lungo processo di restauro. La Jaguar ha vinto a Le Mans per tre anni consecutivi dal 1955 al 1957 con la D-Type e si dice che siano stati costruiti solo 75 esemplari.

Il più prestigioso degli altri premi, il trofeo Spirit of The Quail, è andato ad una Alfa Romeo Giulietta Bertone Sprint Coupé del 1958 di proprietà del collezionista californiano Dick Mcclure mentre il trofeo Hagerty Drivers Foundation & Preservationè andato alla Ferrari 365 GTB/4 Daytona del 1972 di Stefano Natoli.

Da segnalare anche il primo posto nella classifica 'Sport del dopoguerra 1945-1960' che la giuria ha attribuito alla Maserati A6G Zagato 1956 di David Smith, quello per le 'Sport del dopoguerra 1961-1975' assegnato alla ATS 2500 GTS 1964 di Stephen Bell e quello per le 'Auto da corsa del dopoguerra' che è stato vinto dalla Alfa Romeo TZ 1964 di David Eichenbaum.

L'elenco dei premi dell'edizione 2020 comprende quello denominato California Octane Choice che è stato attribuito al Prototipo Citroën Squalo 'The French BAT' del 1959, quello del Connecticut ArtCenter College of Design che è andato alla Chevrolet Corvette 1963, quello che celebrava il 50mo anniversario della Bmw M assegnato alla Bmw M1 di Benjamin Clymer del 1980.

Una Austin Mini Cooper S del 1965 ha vinto il premio speciale All Things Mini e una Jaguar XK 120 Alloy del 1950 quello Settanta Anni di Jaguar e loro vittorie a Le Mans. La classifica Auto da corsa e sportive prebelliche è stata vinta dalla Rolls Royce L del 1956 del collezionista di Hong Kong Michael Kadoorie mentre la 365 GTB/4 Daytona del 1972 di Mike Regalia ha vinto il premio The Great Ferraris.

A fianco di questo splendido gruppo di auto storiche - ricorda una nota de The Quail Motorspors Gathering - gli spettatori hanno potuto assistere a numerosi eventi dedicati alle supercar e alle vetture da collezione, con le presentazioni di Maserati, Lamborghini, McLaren, Acura, Bugatti Rimac, Cadillac e Rolls-Royce, oltre a Czinger debuted the Longtail 21C V Max, Gordan Murray, Cyan Racing, Singer, RUF, Hennessey, Gunther Werks e Lucid.