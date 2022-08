Guida senza patente e con pistola giocattolo, maxi multa

Alla guida senza patente e con una pistola giocattolo. E' quanto scoperto dai carabinieri di Orbetello (Grosseto) nel corso del controllo di un'auto ieri a Porto Ercole. A bordo c'erano due uomini di origine egiziana. Da una verifica più approfondita l'uomo al volante è risultato non avere mai conseguito la patente.

I militari hanno quindi deciso di portare in caserma i due scoprendo anche che andavano in giro con una pistola giocattolo.

Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno sequestrato amministrativamente per tre mesi l'autovettura, e sanzionato i due con una multa da 5mila euro.