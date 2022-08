Targhe alterne in costiera Amalfitana, 36 multe in tre ore

Controlli dei vigili urbani ad Amalfi (Salerno) sulle targhe alterne. Elevati 36 verbali in appena tre ore, anche ad auto di turisti stranieri. L'ordinanza emanata dall'Anas, infatti, prevede che nel mese di agosto sulla strada statale 163 Amalfitana, dalle 10 alle 18, nei giorni con data dispari, è istituito il divieto di transito per le targhe con ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, invece, per le targhe con ultima cifra numerica pari. Da settembre, poi, il sistema delle targhe alterne sarà valido solo nei weekend.