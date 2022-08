Enzo Ferrari, il 14 agosto l'omaggio a 34 anni dalla scomparsa

Modena e Maranello ricordano Enzo Ferrari a 34 anni dalla scomparsa, avvenuta il 14 agosto 1988.

Domenica alle 10, al cimitero di San Cataldo di Modena, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il sindaco di Maranello Luigi Zironi interverranno al tradizionale omaggio alla tomba del Drake con la deposizione di una cesta di fiori a nome della città. All'appuntamento sono soliti partecipare anche diversi appassionati, dipendenti ed ex dipendenti della Ferrari. Alle 11.30 la figura di Enzo Ferrari sarà ricordata anche nella messa nella chiesa della parrocchia di San Biagio a Maranello.

Entrambi i sindaci parteciperanno alla cerimonia religiosa. In questi giorni tra Modena e Maranello, e in altre realtà della regione, si stanno svolgendo le riprese del film del regista Michael Mann dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari e ambientato nel 1957. I Comuni, insieme a Emilia-Romagna Film Commission, collaborano con la produzione dell'opera cinematografica.