Assicurazioni: Ivass, -8,8% la raccolta vita primo trimestre

Nel primo trimestre 2022, la raccolta complessiva assicurativa vita e danni è pari a 37,5 miliardi di euro. E' quanto informa l'Ivass secondo cui la raccolta del settore vita, 27,3 miliardi di euro, è in calo dell'8,8% rispetto al primo trimestre del 2021: la nuova produzione del settore - di poco superiore a 19 miliardi di euro - diminuisce di 1,8 miliardi, a causa della contrazione delle polizze tradizionali (legate alla durata della vita umana) e delle polizze unit e index linked. La riduzione della raccolta ha interessato tutti i principali canali di distribuzione (-1,5 mld di euro presso sportelli bancari e postali e -770 milioni di euro per i consulenti finanziari). La raccolta del settore danni, 10,2 miliardi di euro, cresce del 4,6% rispetto all'analogo periodo del 2021: la crescita è trainata dal comparto non-auto che registra un incremento dell'8,6%. Il comparto auto è, invece, in calo dello 0,9%, in particolare si riduce la raccolta della rc auto, che si attesta a 3,1 miliardi di euro, mentre aumenta quella collegata alle garanzie accessorie. Oltre il 66% della raccolta danni è realizzata dalle agenzie con mandato (84,7% per le polizze rc auto); gli altri canali distributivi segnano incrementi salvo le cosiddette "altre forme di vendita diretta" (telefono e Internet).