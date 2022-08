Targhe falsificate per accedere Ztl Lucca, una denuncia

Falsificava le targhe per accedere alla Ztl di Lucca eludendo i controlli. E' quanto scoperto dagli agenti della polizia municipale nel corso di un controllo ad un'autovettura nei pressi di porta San Donato. Gli agenti, si legge in una nota, hanno ritrovato nell'auto dei frammenti di targa contraffatta utilizzata per alterare quelle originali e un permesso per la sosta, anche questo contraffatto. Il materiale trovato è stato sequestrato e, da successive verifiche, è risultato che la persona fermata avesse già usato diverse volte questo metodo per accedere all'interno della Ztl, anche con altri veicoli. La persona è stata denunciata per falso materiale, contraffazione di sigilli dello Stato e truffa ai danni del Comune di Lucca.