A Bologna tagliati pneumatici a una ventina di auto

Oltre una ventina di automobili parcheggiate danneggiate: tutte sono state trovate con gli pneumatici tagliati e, sul parabrezza, è stato affisso un adesivo con scritto: 'Più ambiente, meno benzina!". E' successo a Bologna in via delle Armi, via Mascagni e via Favilli, a contattare le forze dell'ordine sono stati i residenti. Ignoti, probabilmente nella notte, hanno preso di mira le vetture in sosta. Questa mattina la polizia ha effettuato un sopralluogo ascoltando alcuni residenti, presenti anche gli specialisti della Scientifica che hanno eseguito rilievi sul alcune vetture.

Al momento, non si esclude che possa essere trattato di una azione dimostrativa. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Questura.