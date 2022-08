Ferrari Testa Rossa, prezzo alle stelle anche in scala 75%

L'imminente Monterey Week - l'insieme di eventi dedicati alle supercar e alle auto d'epoca e da collezione e che comprende il concorso di eleganza di Peeble Beach - vedrà una insolita presenza di uno dei gioielli più ricercati nella passata produzione del Cavallino, la Ferrari 250 Testa Rossa degli Anni '50.

All'asta di RM Sothebys in programma dal 18 al 20 agosto verrà infatti battuto l'esemplare numero 18 dei 19 prodotti in totale, quello guidato alla 24 Ore di Le Mans del 1957 da Richie Ginther e Francois Picard. Per questa rarità, in perfetto stato e con un lungo palmares di partecipazioni a gare del passato e di epoca più recente, la stima degli esperti di RM Sothebys varia fra 8 e 10 milioni di dollari, ma gli esperti si attendono un prezzo di assegnazione ancora più alto.

La 250 Testa Rossa, del resto, è sinonimo di rarità e di eccellenza e lo dimostra il prezzo per niente abbordabile (17.215 euro) per il modellino ufficiale in scala 1:8 che la Casa di Maranello propone nel suo catalogo online. E non stupisce quindi che ad un'altra asta nell'ambito della Monterey Week, quella di Bonhams denominata 'The Quail Auction' dal golf club in cui si svolgerà il 19 agosto, venga proposta ad un prezzo compreso fra 90 a 100mila dollari una 'auto giocattolo' che riproduce la celebre Testa Rossa 'Lucybelle II' che gareggiò alla 24 Ore di Le Mans del 1958.

In questo caso la vettura è ben più grande, cioè ha il 75% delle dimensioni dell'originale, e come il modellino da 17mila euro è realizzata in base ai disegni e alla documentazioni della Casa di Maranello con l'autorizzazione della Ferrari.

Gemello di una Testa Rossa J di colore rosso che era stata venduta nel 2021, questo splendido 'giocattolo per ricchi' con motore elettrico fa parte della produzione della società britannica The Little Car Company ed è stata donata alla Pebble Beach Company Foundation, appunto con lo scopo di raccogliere fondi per iniziative di beneficienza.

Ferrari e The Little Car Company hanno collaborato - si legge nella nota - per fare in modo che la vettura in scala fosse il più fedele possibile all'originale. Le caratteristiche originali che sono state mantenute includono la stessa geometria dello sterzo e delle sospensioni, così come le ruote a raggi (opportunamente ridotte a 12 pollici) corrispondono alle Borrani dell'originale e calzano pneumatici Pirelli Cinturato per una completa autenticità.

La vernice, in questo caso bianca e blu, è la stessa dell'attuale gamma di vetture stradali Ferrari, così come lo stemma anteriore. Le luci anteriori, le luci dei freni posteriori e il clacson sono perfettamente funzionanti.

All'interno si ha la conferma dell'attenzione con cui è stato riprodotto ogni dettaglio.

Oltre alla targa sul cruscotto che la identifica come '1 of 1 - 2022 Pebble Beach Edition' nell'abitacolo della Testa Rossa J 'Lucybelle II' spiccano i sedili nella stessa pelle rossa delle attuali Ferrari stradali e il volante Nardi (come l'auto originale) con il più piccolo sistema di volante a sgancio rapido al mondo, sviluppato per facilitare l'ingresso in auto del guidatore. I pedali sono gli stessi della F8 Tributo.

La strumentazione con i quadranti classici mantiene design e caratteri originali, ma gli indicatori dell'olio e dell'acqua controllano la temperatura della batteria e del motore, mentre l'indicatore del carburante è ora l'indicatore della batteria e il contagiri è diventato il tachimetro.

Accanto alla strumentazione c'è il manettino ispirato a quello utilizzato nella Ferrari 812 Superfast, che consente al guidatore di cambiare la modalità di guida dell'auto. Sono previsti quattro livelli: principiante; comfort; sport e gara.

Le tre batterie che alimentano il motore elettrico sono posizionate nella parte anteriore della vettura e garantiscono circa 90 km di autonomia, a seconda dello stile di guida. Le batterie sono accessibili sotto il cofano anteriore e la presa per la ricarica è collocata dove nell'originale degli Anni '50 c'era il tappo del carburante.