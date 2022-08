Gruppo Stat, in arrivo sei nuovi autobus EuroVI

Stat, gruppo di trasporto passeggeri con sede a Casale, ha ritirato alla sede Irizar di Rimini, 6 nuovi autobus Scania I6 e I4, tutti EuroVI di ultima generazione. Tre, di cui uno con pedana per disabili, saranno destinati al trasporto turistico e internazionale; gli altri 3 saranno impiegati per il Trasporto Pubblico locale.

Dall'inizio del 2022 ad oggi la flotta del Gruppo Stat si è arricchita di 10 mezzi, di cui 8 nuovi di fabbrica, per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro. A ritirare i 6 nuovi sono stati l'amministratore delegato di Stac Autoticino Franco Giordano e 7 autisti. (