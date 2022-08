Fast And Furious, all'asta la Porsche 911 di Paul Walker

Una Porsche 911 Carrera RS 2.7 del 1973 va all'asta e non è un modello qualsiasi. Se già per gli ammiratori del marchio tedesco, il modello in questione non potrebbe bnìnon attirare l'attenzione, quello che andrà all'asta da Mecum ha l'aggiunta dell'essere stata guidata da Paul Walker, stella del cinema e protagonista della serie 'cult' Fast And Furious, tragicamente scomparso nel 2013 a causa di un incidente stradale.



Prodotta in soli 1.580 esemplari, la Carrera RS 2.7 è ampiamente considerata come una delle 911 più ricercate dai collezione. Inizialmente prevista per la produzione di 500 unità, Porsche ha poi dovuto aumentarne i numeri per far fronte alla grande domanda. Vista la provenienza e il suo ex proprietario, ci si aspetta che l'interesse per l'auto si rivelerà molto alto all'imminente asta di Mecum, a Monterey.

La RS era la più veloce auto di produzione tedesca disponibile quando debuttò nel 1972 ed è stato anche il primo modello con spoiler anteriore e posteriore. La famosa 'coda d'anatra' è diventata poi rapidamente un'icona del design Porsche, ancora attuale. La Carrera RS 2.7 di Walker è quotata ad una stima che va da 1 milione a 1,2 milioni di euro.