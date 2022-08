Cupra Tavascan XE, in gara anche nel mondo virtuale

Dalle strade e dagli sterrati nel mondo reale a quelli dei videogiochi, per Cupra Tavascan XE che sbarca nell'ultima versione del gioco Forza Horizon 5. Gli appassionati di gare d'auto virtuali, potranno quindi mettere alla prova le proprie abilità e le doti motoristiche nell'off road elettrico con Tavascan XE, proprio come i piloti del team ABT Cupra XE, Nasser Al-Attiyah e Jutta Kleinschmidt.

Forza, franchising di videogiochi racing, partner ufficiale gaming dell'Extreme E, ha sviluppato il più reale e completo Forza Horizon di sempre, che include Tavascan XE in livrea ufficiale tra le vetture con cui gareggiare sulla console Xbox.

Forza Horizon 5 permetterà a un nuovo pubblico di conoscere la Tavascan XE 100% elettrica e di scoprire sia il marchio Cuora che il campionato Extreme E da una nuova prospettiva.

Durante le nuove sfide, i giocatori potranno sbloccare varianti uniche che li aiuteranno a progredire e acquisire oggetti collezionabili dell'Extreme E. "Il mondo virtuale è uno spazio in rapida crescita - ha spiegato Antonino Labate, Direttore Globale Strategia, Sviluppo Business e Operazioni di Cupra - dove i brand possono ospitare eventi ed esperienze emozionanti da condividere che prima erano accessibili solo a pochi eletti. Per esempio, finora, solo Nasser Al-Attiyah e Jutta Kleinschmidt hanno potuto gareggiare nell'Extreme E con Tavascan XE, mentre ora tutti possiamo condividere queste esperienze e andare oltre quello che l'industria automobilistica è stata in grado di offrire finora".